أميرة العقدة تتعاقد على برنامج «هو وهى»

تعاقدت المذيعة أميرة العقدة على تقديم برنامج «هو وهي» على شاشة القناة الأولى، ضمن خطة ملف تطوير ماسبيرو، حيث تم الاتفاق مع المذيعتين أميرة العقدة وإيمان مختار لتقديم البرنامج الجديد.



الجدير بالذكر أن المذيعة أميرة العقدة كانت قد شاركت في تقديم «صباح الخير يا مصر»، ضمن خطة التطوير السابقة، ومن قبلها قدمت برامج عدة على القناة الأولى وقارئة نشرات في قطاع الأخبار، كما عملت أيضا بالإذاعة المصرية.



ويشهد ماسبيرو استحداث عدد من البرامج الجديدة فى إطار ملف تطوير المبنى بقنواته المختلفة حيث تنطلق الخطة البرامجية الجديدة لقناة مصر الأولى منتصف يناير الجارى بعدد من البرامج الجديدة، حيث يسعى مسؤولو الهيئة الوطنية للإعلام على إنهاء تعاقدات مقدمى البرامج الجديدة استعدادًا لانطلاقها.