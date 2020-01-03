حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 3 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات.



عاطفيًا: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ أي قرارات، ولا تترك أحدًا يخدعك.



صحيًا: تناول الخضروات والفواكه لتزود الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.