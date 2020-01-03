حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 3 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: تعاكسك الطوالع الفلكية مع انتقال كوكب المريخ الى مواجهة برجك من القوس الأمر الذي يتطلّب هدوءًا وترويًّا بعيدًا عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية.



عاطفيًا: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما.



صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلًا عن مشاكل صحية أخرى.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.