رئيس حماية المنافسة: دخول منافس لـ«أوبر» يتطلب 500 مليون دولار





قال الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، إن دخول منافس لخدمة أوبر في السوق يحتاج لرأس مال 500 مليون دولار.وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، هذا المبلغ ليتمكن المستثمر من عمل كثافة شبكة، ولتوفير عدد كبير من السائقين، مردفًا: "لو معندكش سائقين مش هتعرف تجيب ركاب، ولو مش هتجيب ركاب، مش هيجي لك سائقين لأن هيكون عنده عدد ساعات بلا رحلات".ولفت رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أن شركة أوبر عملت خلال 3 سنوات قرابة 178 مليون رحلة، بينما عملت شركة كريم 92 مليون، موضحًا أنه تم الاستعانة بتحليل البيانات للوصول إلى ضوابط تمنع شركة أوبر من الاحتكار بعد الاستحواذ على شركة كريم.