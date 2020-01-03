إصابة 7 مواطنين بحالة اختناق فى حريق السنطة

أدى الحريق الذى نشب بشونة أخشاب، بإحدى قرى السنطة بمحافظة الغربية، إلى إصابة 7 مواطنين بحالة اختناق، مما أدى إلى وجود حالة من الفزع بين الأهالي.



وتلقى مأمور مركز شرطة السنطة في محافظة الغربية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بشونة أخشاب داخل قرية شبرابيل، وانتقلت 7 سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية وجارى السيطرة على الحريق.



وتبين نشوب الحريق بكمية من الأخشاب المشونة بالشونة، ونتج عن ذلك احتراق كمية كبيرة من الأخشاب، ولم ينجم عنه أى خسائر في الأرواح.



وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.