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الثقافة

وائل خورشيد يكتب: «ثم يأتي من بعد ذلك عام»

الخميس 02/يناير/2020 - 11:41 م
وائل خورشيد
وائل خورشيد
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مع كل بداية جديدة، ذكرى عيد الميلاد، رأس السنة، نبدأ في التمني بأن العام القادم أفضل، وأن السابق مات ومعه كل شيء سيئ..

عندما قال سيدنا يوسف تأويلا لرؤيا ملك مصر: «ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ» - وحسب التفسيرات- هذا الجزء لم يكن بين رؤيا الملك، وإنما كان هبة من الله منَّ بها على نبيه.

العام الذي يغاث فيه الناس، لم يحط به ملك مصر علما ولا حلمًا، بل كان شيء إلهي ألهم الله به نبيه يوسف.

بالطبع أنا لست بصدد تفسير آيات القرآن، فلست أهل لذا.. لكن فقط اخترت نقطة معينة للحديث عنها، لأنها تعنينا كلنا.

• نفرح ونهرب
كل عام وأنتم بخير.. انقضى عام، وبدأ عام، ونحن نفكر في ما مضى، قرأت الفرحة على العيون بالعام الجديد، أشعر أن هذه المرة كان الأمر أكثر قليلا، كأنما الناس جميعا ينتظرون شيئا. وفرحون لأنهم هربوا من شيء.

هو أمر رمزي بالطبع، فنهاية عام وبداية عام، لا تقطع الأحدث، فكل شيء له أثر ممتد حتى ينتهي لا يعرف التقويم، وبالتالي هي فقط أمور بيننا نحب أن نستبشر بها.

• عام جيد! محتمل
ليس هذا فقط، ولكننا أيضا نأتي في نهاية العام، وفي عملية عقلية معقدة وتلقائية، نبدأ حساب متوسط المكاسب والمشاعر المهدرة والمكتسبة، وإذا كانت النتيجة مرضية نعتبره عام جيد، وإذا كان العكس، نهرب سريعا إلى الشوارع مرحبين بالعام الجديد.

• هل تعرف «ذلك»؟
نعود لسورة «يوسف».. الفكرة هنا أن الناس لا يعرفون «ذلك» التي وردت في الآية، التي من بعدها يأتي العام الذي يغاث فيه الناس، في قصة يوسف، فقد كانت محددة، إنما نحن لا نعرف في قصتنا، لأنها قد تكون في أي وقت وأي مكان.

«ذلك» هنا طوال الوقت، هي كل السوءات متنكرة في كلمة واحدة، كل ما يمكنك أن تريد أن تحملها له فهي أهل له، ربما هي واحدة من الكلمات الضخمة في الحياة التي يمكننا أن نختصر بها الموت والفقر والكرب والألم والخيانة والانتظار ومرارة الصبر.

• هل تعيش «ذلك» للأبد؟
كل شيء يمتد لنهايته ويموت، هذا هو قانون الحياة الطبيعي، بعيدا عن الاستثناءات، فكل شيء يولد ويعيش ويشيخ ويموت، وبالتالي حتى تلك الأوقات السيئة فهي تولد وعندما نستقبلها نغذيها وتعيش فينا، وتشيخ حتى يأتي يوم ويموت، كما نعرف بالمثال الشهير أن الشمس تولد من رحم الليل والليل من رحم الشمس وهكذا.

الأزمة هنا متى نعرف أن «ذلك» فد أتت، أو أنها كبرت، أو شاخت، أو على وشك الموت، فكلما اشتد الأمر اعتقدنا أن «ذلك» قد وصلت لذروتها، ولكن في الحقيقة، قد نفاجأ أن ذلك ما زالت في مراحل الظهور.

عندما تعرف «ذلك»، ستعرف العام الذي يليها، وبالطبع لن تعرف عُمرُها أبدا، ولن تعرف متى تموت هي، وبالتالي لن تعرف متى ينقضي الأمر. وهذا جزء من التشويق في الحياة ربما، الذي يجعلنا لا نعرف متى وكيف وأين، ونعمل وفق رؤيتنا، ندعو ونشكر وأحيانا نغضب ونحزن، لأننا بشر.

آمل أن تكون «ذلك» قد رحلت مع العام الذي مضى، وأن يغاث الناس.

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