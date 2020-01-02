الخارجية تستنكر الهجوم على السفارة الأمريكية بالعراق

تابعت وزارة الخارجية بقلق بالغ الاعتداء، الذى تعرضت له السفارة الأمريكية فى بغداد على يد بعض المتظاهرين، ومن ثم فإنها تستنكر هذا الهجوم باعتباره انتهاكاً للمواثيق الدولية.



وأكدت الخارجية فى هذا السياق، ضمن بيان، أهمية الحفاظ على حرمة المقرات الدبلوماسية وفق ما تقضى به تلك المواثيق.



هذا، وتناشد وزارة الخارجية كل الأطراف النأى بالعراق عن كافة التجاذبات الدولية والإقليمية التى تؤثر سلبا على أمنه واستقراره.