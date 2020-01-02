نيفين محمود رئيسا لـ«دار الوثائق»

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، قرارا بتعيين نيفين محمود، رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية، خلفا للدكتور هشام عزمي، الذي تولى رئاسة المجلس الأعلى للثقافة.



يذكر أن نيفين محمود، عملت أستاذ مساعد في قسم الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيسة قسم الوثائق والمكتبات بالكلية، وجرى تكليفها بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، خلفًا للدكتور عبد الواحد النبوي، كما كانت تشغل منصب المشرف على جودة الأعمال الفنية في دار الوثائق القومية.