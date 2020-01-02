طلب إحاطة للبرلمان حول وجود فئران وثعابين بمخازن «القومي للترجمة»

تقدمت البرلمانية جليلة عثمان، بطلب إحاطة للبرلمان المصري بوجود ثعابين وفئران في مخازن المركز القومي للترجمة.



وقالت جليلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية on e: "العاملين بالمكتبة الخاصة بالمركز القومي للترجمة عثروا على ثعبان وحدثت لهم حالة من الهلع".



وأضافت: "تم الاتصال بالشرطة والتي بحثت في المكان وجرى استدعاء مهندس التكييف والذي أكد بأن فتحات التكييف يدخل منها الثعابين وتم العثور على بيض ثعابين".



وأكدت أنه لم يحدث أي تلف في المركز، مشيرة إلى أن ما يهمها هو توفير بيئة عمل آمنة للعاملين لأنه لا يجوز أن يكون الموظف معرض للدغة ثعبان أو حشرات، ولا يليق بأي موظف خاصة إذا كان في صرح كبير من صروح وزارة الثقافة، لأنها القوى الناعمة التي تعلم الناس السلوكيات.



وكشفت الإعلامية بسمة وهبة، أن البرنامج تواصل مع الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، والذي أكد في تصريحه أنه لن يشغل باله بفأر وثعبان ويترك المركز بكل ما يقدمه.



وقالت البرلمانية، إنه جاء في طلب الإحاطة وأكد أنهم تحركوا بسرعة باستدعاء شركة متخصصة في القضاء على الحشرات والزواحف لإنهاء الأمر.

