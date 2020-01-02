المبادرة البرلمانية العربية تندد بغزو تركيا لليبيا

نددت المبادرة البرلمانية العربية بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية لليبيا، وقال الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بوحسن، بأن موافقة البرلمان التركي على إرسال القوات التركية إلى ليبيا يعد إعلان احتلال لدولة عربية وبالتالي فهو اختراق للأمن القومي العربي وخطر يهدد دول الجوار وهو خرق للقانون الدولي.



وأضاف الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية في بيان له مساء اليوم، أن تواجد هذه القوات التركية على الأراضي العربية يقوض الأمن والسلم في المنطقة ويعد تحدي واضح وصارخ للأمة العربية.



وشدد بوحسن، على ضرورة تحرك الجامعة العربية لوضع حد لهذا الانتهاك غير المبرر وغير المسئول من قبل النظام التركي.



وطالب الأمين العام للمبادرة البرلمانية، جميع الدول العربية بترك خلافاتها جانبًا والتحرك على وجهه السرعة لوضع حد للاحتلال التركي لليبيا.



وذكر الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية "إن النظام التركي يصطاد في المياه العكرة وينتهج سياسة «فرق تسد» مستغلا الخلافات العربية والمشاكل الداخلية في بعض الدول كما حدث مع النظام القطري حيث توجد قوات تركية في الخليج، وكما فعل في سوريا حيث شرد وقتل الشعب السوري".



كما طالب جميع البرلمانات العربية والاتحادات البرلمانية والتشريعية بأخذ زمام المبادرة لجمع الصف العربي في وجه الاحتلال التركي.