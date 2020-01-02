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رئيس «حماية المنافسة» يكشف ضوابط حماية حقوق مستخدمي «أوبر وكريم»

الخميس 02/يناير/2020 - 11:06 م
أوبر
أوبر
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز لم يتأخر في الرد على شركتي أوبر وكريم بعد قرار الدمج، مشيرًا إلى أنه تم إخطار جميع الأطراف في 15 مايو، وأن الإعلان عن الدمج تأخر لأن الجهاز أصر على الحصول على الضوابط والالتزامات لحماية جميع الأطراف، سواء المستخدمين والسائقين والمستثمر الحالي وأي مستثمر محتمل، وإزالة عواقب الاستثمار، لضمان إمكانية دخول شركة محلية أو دولية لنفس الخدمة.

وكشف رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أبرز الضوابط التي أصر عليها الجهاز، لحماية حقوق الركاب من أي ممارسة احتكارية، وهي أن أي زيادة في سعر تقديم الخدمة لن تكون أعلى من نسب الزيادة في الفترات السابقة قبل الاندماج، وألا تزيد عن 10% فوق نسبة التضخم، كما وضع سقفا لمعامل الذروة بضرب قيمة الرحلة في 2.5%، ولا يطبق عامل الذروة إلا مع 30% من الرحلات بحد أقصى، كما اشترط تعيين أمين المراقبة، وهو مستقل عن الشركة وعن الجهاز، للتأكد من التزام الشركة بالضوابط.

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