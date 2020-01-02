«الأحرار الدستوريين» يدين قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا





ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات. وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا». وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعماً للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

أدان حزب الأحرار الدستوريين موقف البرلمان التركي، بموافقته على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال جيوش تركية إلى ليبيا.وانتقد الحزب، في بيان صحفي، اليوم الخميس: "الاعتداء السافر الذي يجهز له الرئيس التركي على وحدة واستقلال وسيادة أرض من أراضي الدول العربية وهي الأراضي الليبية، واستباحة أمان وأمن دول حوض المتوسط، واعتبره إعلان لفوضى لن يقبلها أي شعب حر ولا قيادة أبية تخاف على أمن وأمان أوطانها وشعبها.ووصف الحزب، الاتفاق بين الحكومة التركية بقيادة أردوغان مع فايز السراج حول الدعم العسكري لليبيا بأنه اتفاق باطل؛ لأن الاتفاقيات الدولية الأخيرة لم تخول للسراج إجراء اتفاقيات بشكل منفرد، إنما يتطلب هذا موافقة البرلمان الليبي.وأوضح أن، القرار الذي اتخذه البرلمان التركي هو سقطة لن يسامح التاريخ كل من وافق عليه، ولن تغفر الشعوب الحرة للشعب التركي وبرلمانه ورئيسه نيتهم الواضحة للأعمى والبصير في نشر الفوضى بمنطقة المتوسط.وأكد حزب الأحرار الدستوريين رفضه التام لهذه القرارات البغيضة، مطالبًا شعوب العالم الحرة أجمع بصفة عامة، والشعوب العربية متمثلة في الجامعة العربية؛ لاتخاذ موقف ثابت وواحد وعنيف ضد أردوغان وبرلمانه الذي يمثل شعبه، مشددًا على أن التدخل التركي في الشأن العربي يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويجب مواجهته بكل الأساليب والإجراءات التي تحسم هذا التدخل السافر وتوقفه.