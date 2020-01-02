-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأحرار الدستوريين» يدين قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 11:05 م
جريدة الدستور
مني هيبة
طباعة
أدان حزب الأحرار الدستوريين موقف البرلمان التركي، بموافقته على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال جيوش تركية إلى ليبيا.

وانتقد الحزب، في بيان صحفي، اليوم الخميس: "الاعتداء السافر الذي يجهز له الرئيس التركي على وحدة واستقلال وسيادة أرض من أراضي الدول العربية وهي الأراضي الليبية، واستباحة أمان وأمن دول حوض المتوسط، واعتبره إعلان لفوضى لن يقبلها أي شعب حر ولا قيادة أبية تخاف على أمن وأمان أوطانها وشعبها.

ووصف الحزب، الاتفاق بين الحكومة التركية بقيادة أردوغان مع فايز السراج حول الدعم العسكري لليبيا بأنه اتفاق باطل؛ لأن الاتفاقيات الدولية الأخيرة لم تخول للسراج إجراء اتفاقيات بشكل منفرد، إنما يتطلب هذا موافقة البرلمان الليبي.

وأوضح أن، القرار الذي اتخذه البرلمان التركي هو سقطة لن يسامح التاريخ كل من وافق عليه، ولن تغفر الشعوب الحرة للشعب التركي وبرلمانه ورئيسه نيتهم الواضحة للأعمى والبصير في نشر الفوضى بمنطقة المتوسط.

وأكد حزب الأحرار الدستوريين رفضه التام لهذه القرارات البغيضة، مطالبًا شعوب العالم الحرة أجمع بصفة عامة، والشعوب العربية متمثلة في الجامعة العربية؛ لاتخاذ موقف ثابت وواحد وعنيف ضد أردوغان وبرلمانه الذي يمثل شعبه، مشددًا على أن التدخل التركي في الشأن العربي يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويجب مواجهته بكل الأساليب والإجراءات التي تحسم هذا التدخل السافر وتوقفه.

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

 

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

 

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعماً للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحرار الدستوريين: اعتداء تركيا على سوريا "سافر"

"دفاع النواب": تركيا لا تستطيع التحرك دون موافقة حلف الناتو

بلومبرج: أردوغان يرسل الجيش السورى الحر إلى ليبيا

برلمان ليبيا يجتمع للرد على عدوان تركيا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اصطياد أمن الدقهلية المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

منذ حوالي 9 ساعات

مصر ترفض «غزو ليبيا»: ندعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

أول تحرك ضد مديرة مدرسة أجبرت طالبة على صعود 5 طوابق رغم إعاقتها

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

5 أطعمة تساعدك على مواجهة السمنة وترهلات البطن

الرئيس نيوز

الخارجية ترفض الاعتداء على السفارة الأمريكية فى بغداد

عادل إمام في معرض الكتاب 2000: هذه حقيقة وضع صورتي على الجنيه (3- 3)

متى تتحمل "الكهرباء" تكاليف تغيير العداد؟

12 حالة لقطع المعاش في قانون التأمينات الجديد.. الحكومة توضحها

منوعات

تحذيرات من استخدام زيت جوز الهند في الطهي

دراسة: نظام «الخيار» الغذائي يفقدك 10 كيلو في الأسبوع

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

شاب ينحت التماثيل الفرعونية على سن القلم الرصاص: «عايز أوصل للعالمية»

كشكول

إنقاذ طالب هندسة حاول الانتحار بقطع شرايين يده في قنا

تعليم القليوبية تلغي عطلة السبت خلال امتحانات نصف العام

حكاية ضحكة الطفل بائع العيش

"كبار العلماء" تعيد استئناف الموسم الثقافي بكليات الأزهر والمدن الجامعية

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: «ثم يأتي من بعد ذلك عام»

نيفين محمود رئيسا لـ«دار الوثائق»

«إنذار للأجيال».. محمد الباز يفضح الإخوان في «أيام مرسى»

تكليف هشام عزمي بأمانة المجلس الأعلى للثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك