زوجة المنتصر بالله تكشف تطورات حالته الصحية

طمأنت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، جمهوره على صحته بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية on e: "المنتصر بالله أصبح الآن أفضل من الأول، وهو غير غاضب من عدم السؤال عنه، لأنه مقدر لظروف الجميع وأن كل شخص لديه مشاكله وظروفه الخاصة".



وعن النجوم الذين يتواصلون معه قالت: "النجوم الدائمون على الاتصال به هم أكرم السعدني، رجاء الجداوي، شويكار ونادية لطفي، والتي خضعت لعملية أمس ورغم ذلك أصرت على الاتصال به والاطمئنان عليه، وعمرو عبدالعزيز".



وأكدت أنه لم يقم أحد من النجوم بزيارته، معللة ذلك بأن الأقارب أصبحوا لا يرون بعضهم البعض، وكل شخص لديه ارتباطات ومشاكل، ومن الجيد وجود بعض الاتصالات.



وأوضحت أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا وأولادهما هم أصدقاء لأولادها، وأن أشرف زكي يتصل بهم كل فترة للاطمئنان عليه كما أنه كرمه مؤخرًا على مسرح فيصل.



وعن النجوم الذين يتمنى رؤيتهم أحمد بدير، وأحمد آدم.



وردت على طلب الإعلامية بسمة وهبة، بزيارته، مؤكدة أن الزيارة الآن ممنوعة عنه بأمر الأطباء.



