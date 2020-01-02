ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية بجمارك أرقين

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



المحاولة الأولى كانت في جمرك الوارد، وبناءًا على مذكرة معلومات مشتركة من الرائد إسلام حرزالله بوحدة البحث الجنائي بالمعبر وأحمد مغاورى مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفادها اعتزام "ن. ع. ا" سودانية الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.



بالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هشام علي أحمد الطيب، وأحمد جبريل مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 15 علبة زينالب zenalb20% و40 علبة هيومان ألبومين HumanAlbumin100 و300 قرص التروكسين٥٠ ملي Eltroxin50 و300 قرص من صنف التروكسين ١٠٠ملي Eltroxin100 و800 قرص من صنف نيومركازول٥ ملي Neomercazole5 مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتها الشخصية.



المحاولة الثانية كانت بجمرك الصادر بناء على مذكرة معلومات مفاداها اعتزام "ا. ب. ع" سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم.



وقامت نفس اللجنة بتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية فتبين وجود 408 علبة ميلانوفري٤% melanofree4% مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.



قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمي 1 و2 لسنة 2020 وحررهما أحمد إبراهيم فهمي.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.