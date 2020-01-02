«الصحافة والطباعة» تدين قرار تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

أدانت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، قرار البرلمان التركي بالسماح للجيش بالتدخل العسكري في ليبيا، لأنه يعد انتهاكا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، كما أنه جاء على طلب حكومة الوفاق الوطني التي انتهت شرعيتها منذ عام ٢٠١٧ اتجاهلهم لرفض البرلمان الليبي والشرعي بعدم التدخل.



وطالب البدوي، من المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لهذه البلطجة الأردوغانية، والتي يحلم من خلالها بإعادة السلطنة العثمانية.



وشدد البدوي، على أن العاملين بالصحافة والطباعة تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الأمن القومي المصري وسلامة أراضيه.