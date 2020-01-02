تكليف هشام عزمي بأمانة المجلس الأعلى للثقافة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اليوم الخميس، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور هشام عزمي أمانة المجلس الأعلى للثقافة.



وكتب الدكتور هشام عزمي عبر حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك: «عام وتسعة أشهر هي الفترة التي شرفت فيها برئاسة دار الكتب والوثائق القومية حاضنة تراث مصر وتاريخها، واليوم صدر القرار الوزاري بتكليفي بأمانة المجلس الأعلى للثقافة.. أعرق المجالس الثقافية العربية وأعمقها تأثيرا».



وتابع: «شكر لمعالي وزيرة الثقافة على ثقة غالية.. أسأل الله أن أكون أهلا لها.. وإن كانت المواقع قد تبدلت.. وإذا كانت المهام قد تغيرت.. فسيظل صاحبها على الوعد والعهد.. في خدمة وطن... وطن يستحق الكثير».



وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد أصدرت قرارا في ١ مايو الماضي، بتكليف الدكتور هشام عزمى، لتسيير أعمال المجلس الأعلى للثقافة، خلفا للدكتور سعيد المصرى الأمين العام للمجلس، الذى بلغ سن التقاعد القانوني.