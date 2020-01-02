الحكومة الليبية المؤقتة تعقد اجتماعا طارئا غدا

قررت الحكومة الليبية المؤقتة عقد اجتماع طارئ، غدا، لتأكيد تسخير كل إمكانيات الحكومة لدعم المجهود الحربي، وبحث تداعيات إعلان تركيا إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".



ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعماً للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.