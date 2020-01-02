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عميد «هندسة» بمانشستر: صلاح رسم صورة إيجابية للمصريين في الخارج

الخميس 02/يناير/2020 - 10:31 م
صلاح
صلاح
رباب الأهواني
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قال الدكتور هشام القاضي، عميد كلية الهندسة والبيئة العمرانية بجامعة سالفورد بمانشستر، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول، أحدث تغييرا كبيرا في ليفربول، مشيرا إلى أن محمد صلاح رسم صورة إيجابية للمصريين في الخارج.

وأضاف "القاضي" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، أنه مشجع لفريق ليفربول، قبل أن يلعب صلاح ضمن صفوفه.

كما ناشد بضرورة ظهور النماذج المصرية التي تشبه محمد صلاح في الخارج.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك دراسة كشفت عن أن محمد صلاح كان له تأثير إيجابي في الخارج، لافتا إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين تراجعت بنسبة 19% والتغريدات المعادية للمسلمين من جمهور ليفربول قلت بنسبة 50%.

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