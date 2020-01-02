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استقبال الوفد الإيطالي لإحياء مسار العائلة المقدسة بالتنورة والمزمار

الخميس 02/يناير/2020 - 10:14 م
جريدة الدستور
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◄ جورج عياد: هدفنا التأكيد على قوة العلاقات المصرية الإيطالية

وصل مساء اليوم الوفد الإيطالي ممثل لكل أطياف المجتمع، يضم نخبة من المسؤلين البارزين، لإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، ويضم الوفد ما يقرب من ٧٠ فرد، وكان في إستقبالهم المهندس جورج عياد رئيس المنظمة المصرية للجاليات ورجال الأعمال على مستوى العالم، وباسم إبراهيم رئيس المنظمة بروما.

ويضم الوفد الإيطالي عدد من المسؤلين الإيطاليين أبرزهم نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، وأنطوني سباتيلا مستشار رئيس الوزراء الإيطالي، وديبونو باولو المسؤل عن ملف الفن في الفاتيكان،وسالديسكو سالفادور عضو البرلمان الإيطالي، وروفا فيليبو بالرقابة الإدارية الإيطالية.

كما صاحب الوفد عدد من الصحفيين والإعلاميين الإيطاليين بالمؤسسات الكبرى في إيطاليا، ويعد من أبرزهم أبرزهم، جاويدوتي كارلو، والصحفي المصري الإيطالي مصطفى مقلد، وباناريلا إلينا.

وأقيم مساء اليوم إحتفالا خاصا في فندق إقامة الوفد الإيطالي فور إستقبالهم، وذلك بالطبل والمزمار الذي أبهر الحضور جميعا وتراقصوا على الموسيقى طوال الإستقبال، وقاموا برفع الأعلام المصرية والإيطالية.

وأكد المهندس جورج عياد أن الهدف من زيارة الوفد الإيطالي هو إحياء مسار العائلة المقدسة، بالإضافة للتأكيد على التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات السياسية والشعبية،من خلال منظمات المجتمع المدني، وأضاف عياد أنه تم تنسيق جولات سياحية وإعداد جدول متميز للوفد الإيطالي.

وأشار أن دور السفارة المصرية بروما كان بارزا منذ بداية التجهيزات، وتوجه بالشكر لمؤسسات الدولة التي تعمل على دعم وتنشيط السياحة وخاصة الدينية.

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