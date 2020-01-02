منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

قال سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة، من التحرش الجماعي، ليلة رأس السنة، إنه لم يدلي بأقواله بعد في الأمن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان في سهرة مع أصدقائه، وفجأة رأى تجمع شباب حول فتاتين، ثم حجزوهم بجوار الجدار.



وأضاف: "دخلت أنا وأصحابي، وحاولنا نحجز بالأحزمة، البنتين جريوا ودخلوا محل موبايلات، المحل خرجهم، فدخلوا بوابة العمارة، وبعدها دخلوا سيارة".



وأردف: "صعب علينا المنظر وحش ميرضيش ربنا ولا يرضي حد، محدش اتربى تربية كويسة يقبل به".



كانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت حتى الآن من ضبط 21 شخصًا ممن ظهروا في الفيديوهات الخاصة بواقعة التحرش بفتاتين بالمنصورة ليلة رأس السنة، كما جرى استجواب ما يزيد على 25 شخصًا من العاملين بالمحلات التجارية بالمنطقة والبوابين وعمال الجراجات، وجاري ضبط واستجواب آخرين للوصول إلى ملابسات الواقعة كاملة.

