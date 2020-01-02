نقلا عن «الدستور».. BBC تعرض قصة الأزهري الكفيف





وكان «الدستور» له السبق في نشر القصة مصورة بالفيديو، والتواصل مع الجد وحفيده، وإتاحة الفرصة أمامهم للحديث عن قصتهم، وما يحتاجونه، ولقيت القصة تفاعلا كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونقل برنامج «بي بي سي ترندينج»، للإعلامي أحمد الفاخوري، الفيديو الذي صورته «الدستور» داخل منزل الطالب الأزهري وجده، حيث كانت أمنيتهم الوحيدة تتلخص في وجود مرافق يساعد «ياسر» في أداء الامتحانات، واصطحابه إلى الجامعة بشكل يومي، بدلًا عن جده المسن.



واستجابت وزارة التضامن لقصة الطالب ياسر عقب نشرها على موقع «الدستور»، وقامت بتوفير مرافق له من وزارة التضامن، يساعده في المذاكرة وأداء الامتحانات، بجانب توصيله إلى الجامعة.