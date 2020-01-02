«الإفتاء» تنشر فيديو يوضح فضل جنود مصر

نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو بطريقة "الموشن جرافيك" يوضح فضل الجندي المصري، بعنوان "فضل جنود مصر".



وذكر الفيديو، أن الرسول الكريم شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية، والنجاة من الفتن، فقال في حقهم: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض".



وفي نجاة جند مصر من الفتن، قال الرسول –صل الله عليه وسلم-: "ستكون فتنة أسلم الناس فيها"، أو قال "لخير الناس فيها، الجند الغربي"، قاصدا أبناء الجيش المصري.



وتابع الفيديو: "يعد جيش مصر وشرطتها هم الأبناء والأخوة، حفظ الله بهم البلاد والعباد من الخراب، وصان بهم الأعراض والممتلكات، فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان، ورفع معالم الإسلام".

