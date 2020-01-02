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الثقافة

«أنماط الشعر وأشكاله».. بثقافة القليوبية

الخميس 02/يناير/2020 - 09:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نفذ بيت ثقافة سنديون ورشة رسم شجرة الكريسماس، كما ناقش بيت ثقافة طوخ كتاب «معيار الشعر» ناقشه مصطفى حجاب، والذي تحدث حول أهمية دراسة أنماط الشعر وأشكاله وتاريخه ومدارسه ونماذج من مختلف الإبداعات الشعرية التي تدلل على السياقات الأدبية التي تعبر عن المجتمع والبيئة مع عرض لهذه النماذج وورش كتابة الشعر ودورها في تنمية إبداعات الشعراء الشبان، بينما عقدت مكتبة الشموت ورشة حكي لكتاب "نساء مؤمنات" تأليف عبده غالب.

وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي لقصة «التاج المسحور» تأليف سحر سعد، تناولت حكاية الملكة نور البدور ابنة الملك نور البهاء ذات يوم استيقظت وهى فى كسل وتتأمل كل ما حولها فى ضيق ونادت جاريتها درهمة، وقالت إني أشعر بالضيق وأريد أن أتجول في حدائق القصر ورفعت راسها تتأمل الطيور بين الأغصان فى مرح وكان أحدها ذو ريش ملون، التقط منديلها الحريري بمنقاره وطار، قالت الأميرة أريد أن أطير يادرهمة مثل العصفور، وظلت تبكي فوجدت طائر قاتم اللون يدق النافذة ودخل الطائر بسرعة وتحول إلى مارد مخيف، وقال سوف تحقق لكى حلمك في مقابل شىء واحد قالت الأميرة ماهو قال تاج والدك.

هذا إلى جانب تنظيم ورشة تعليم برنامج word بنادي تكنولوجيا المعلومات، وورشة فنون تشكيلية لطلاب حضانة ستار كيدز، بجانب معرض تجارب بنادي العلوم.

وأقامت مكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب بعنوان «تنمية بشرية» للدكتور إبراهيم الفقي، والدكتور كريم الشاذلي، إلى جانب بدء ورشة تفصيل ملابس بنادي المرأة، كما نفذ قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة أركت بقسم الفنون التشكيلية.

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