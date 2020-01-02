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مصر

اللواء محمد إبراهيم: أردوغان يقود المنطقة للانفجار ويعيد نشر الإرهاب

الخميس 02/يناير/2020 - 09:49 م
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية
أ.ش.أ
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قال اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات، إن موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد خطوة جديدة في النهج التركي المتطرف تجاه الأزمة الليبية، وتؤكد في نفس الوقت تجاه هذه الأزمة إلى الدخول في مرحلة أخطر من التعقيد والتصعيد.

وأكد اللواء محمد إبراهيم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع قيام تركيا خلال الفترة الأخيرة بنقل المئات من المرتزقة والميليشيات المسلحة من سوريا لتتمركز في العاصمة الليبية طرابلس لتتعاون مع التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك وبالتالي تكون قاعدة جديدة لنشر الإرهاب في المنطقة.

وأضاف: "من الواضح أن تركيا لم تعد تعبأ بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ولا بالموقف العربي وهي كلها مواقف وقرارت تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الليبية ورفض التدخل الأجنبي في هذه الأزمة وأهمية التسوية السياسية للأزمة".

وتابع اللواء إبراهيم بالقول "إنه من المؤكد أن مواصلة أردوجان السير في هذا الطريق يقود المنطقة إلى حالة إنفجار لابد أن تكون لها تداعياتها على المنطقة كلها بما في ذلك منطقة شرق المتوسط".

وشدد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات اللواء محمد إبراهيم، على أن هناك مسئولية كبيرة تقع على المجتمع الدولي ولا سيما الدول الكبرى المنخرطة في الأزمة الليبية في الإسراع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحجيم الأطماع الأردوغانية غير المشروعة ووقف هذا التوجه المتطرف الذي ينتهك كافة القوانين والاتفاقات ومن ثم البدء بحل سياسي ينهي هذه الأزمة، حيث إن انفجارها سيكون في وجه الأطراف المعنية وسيؤثر سلبا على المصالح الدولية في المنطقة ويعيد نشر الإرهاب بصورة أقوى من ذى قبل.

وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن مصر حرصت بشكل واضح منذ بداية الأزمة على أن تسعى إلى حل سياسي لها وقدمت وتعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات التي تم طرحها في هذا الشأن، مشيرا إلى تواصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية مع رؤساء كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ورئيس الوزراء الإيطالي لشرح خطورة الموقف وأهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ثم دعت مصر لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الذي أكد بدوره الموقف العربي تجاه رفض التدخل الخارجي في ليبيا.

ولفت إلى أنه لا شك أن ليبيا تمثل أحد أهم دوائر الأمن القومي المباشر لمصر ومن ثم فنحن نتعامل مع هذه الأزمة من هذا المنطلق، ولهذا فقد أكدت مصر أن التدخل التركي العسكري يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري وحذرت من مغبة هذا التدخل ونتائجه المتوقعة، وفي هذا الإطار جاء اجتماع السيد الرئيس مع مجلس الأمن القومي تأكيدا لأهمية التعامل مع هذه التطورات بالجدية المطلقة والحسابات الدقيقة ومن خلال اتخاذ إجراءات محددة تحافظ على أمننا القومي في مواجهة هذه التهديدات.

وأضاف اللواء محمد إبراهيم، أنه وإذا كان الموقف الراهن يشير إلى مدى ما تمثله هذه الخطوات التركية المتطرفة والممنهجة من تهديد حقيقي للأمن القومي المصري فإن المطلوب أن نؤكد ثقتنا الكاملة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة لمواجهة أية تهديدات خارجية أو داخلية للدولة المصرية، وبالتالي علينا الاصطفاف التام وراء قيادتنا الوطنية وهى تواجه هذه الأزمة بل وغيرها من الأزمات.

ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

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