هادي التونسي: «اتسرقت مرتين في بنما»

قال السفير هادي التونسي، الدبلوماسي السابق، إنه تعرض للسرقة مرتين خلال وجوده ضمن البعثة الدبلوماسية في بنما، مشيرًا إلى أن سيارته ومجوهرات زوجته سُرقت.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن زوجته لم تستحمل الرطوبة المرتفعة في بنما نظرا لأن مناخ البلد استوائي.



ولفت إلى أنه قبل الغزو الأمريكي لبنما غادرها لأنه كان لديه معلومات عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم على بنما في عام 1989.



وأشار السفير هادي التونسي، إلى أنه تعلم اللغة البرتغالية خلال 9 أشهر وتعلق بشكل شديد بالثقافة اللاتينية.



وأضاف: أنه زار البرتغال 6 مرات بعد انتهاء فترة حياته الدبلوماسية لشدة تعلقه بها، مردفًا: "البرتغال ملتقى الحضارات فهي بلد لاتينية وكاثوليكية، وكانت في الأساس إمبراطورية تشمل البرازيل حتى القرن التاسع عشر، وكان لديهم مستعمرات إفريقية".

