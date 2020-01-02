السيطرة على حريق بمستشفى بنى سويف الجامعى

نشب حريق محدود، منذ قليل، في تكييف غرفة عمليات المستشفى الجامعي ببني سويف، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.



ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، تحت إشراف اللواء زكريا صالح مدير الأمن بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكن العاملين من إخماد حريق محدود على التكييف من الخارج بواسطة اسطوانات بودرة الإطفاء، دون حدوث خسائر أو إصابات.



ووافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على مقترح كلية الآداب بتفعيل مجلة علمية متخصصة في علوم العربية تكون محكمة ولها ترقيم دولي تحت عنوان العلوم العربية.