إنتاج «أوبك» يتراجع 90 ألف برميل

ذكر مسح حديث أن إنتاج الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجع خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية والإمارات.



وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرج"، اليوم، فإن متوسط إنتاج الدول الأعضاء في أوبك والبالغ عددهم 14 دولة بلغ 29.55 مليون برميل يوميًا خلال ديسمبر، بانخفاض 90 ألف برميل عن الشهر السابق له.



وكانت أوبك وحلفاؤها اتفقوا على تعميق خفض إنتاج النفط بداية من الشهر الجاري وحتى نهاية الربع الأول بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى 1.7 مليون برميل يوميًا.



وعززت أوبك وحلفاؤها حملة تشديد الإمدادات في أسواق النفط العالمية مما دفع سعر "برنت" إلى الارتفاع بنسبة 23% على الرغم ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي وتباطؤ الطلب.



وأظهر المسح أن السعودية -أكبر عضو في أوبك- خفضت إنتاجها إلى 9.83 مليون برميل يوميًا، كما قلصت الإمارات إنتاجها النفطي بمقدار 60 ألف برميل يوميًا إلى 3.04 مليون برميل يوميًا.



كما أبدت العراق لفتة نحو الامتثال باتفاقية خفض الإنتاج من خلال كبح 60 ألف برميل يوميًا في ديسمبر ليتراجع إنتاجها إلى 4.65 مليون برميل يوميًا.

