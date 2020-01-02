على الحجار: ألبومى الجديد جاهز وصورت 3 أغنيات «فيديو كليب»

على الحجار ليس مجرد مطرب، إنما صوت فريد ارتبط بالوجدان الجمعى للمصريين والشعوب العربية، ولم لا؟ وهو الذى قدم على مدار مشواره الطويل مكتبة غنائية شديدة الاختلاف والتفرّد على جميع المستويات.

ولم يتوقف عطاء «الحجار» على حد الغناء فقط، بل توسعت تجربته لتشمل المسرح والتمثيل وكذلك الفن التشكيلى، ليشكل حالة فنية أحدثت أصداء واسعة امتدت إلى المحيط الإقليمى، وترجمها فوزه بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون، قبل أيام، كأول مطرب يحصدها منذ تأسيسها.

«الدستور» التقت «الحجار» فى حوار تحدث خلاله عن مسيرته الفنية ومشروعاته الغنائية المرتقبة، وتطلعاته فى تجربته المسرحية، كما كشف عن جوانب من علاقاته بزملائه فى الوسط الفنى، وطبيعة تعامله مع أبنائه الذين دخلوا مجال الفن، وغيرها من التفاصيل.



■ بداية.. كيف كانت أصداء حصولك على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون؟

- سعدت جدًا عندما علمت أننى أول مطرب يحصل عليها منذ إنشائها قبل ٨ سنوات، خاصة أنها جائزة كبيرة فى قيمتها المعنوية، وعندما سافرت إلى سلطنة عمان لتسلمها وجدت الناس يعتبرون أنهم جزء من الجائزة، وذلك نابع من حبهم للسلطان قابوس الذى تحمل اسمه.

وطوال فترة إقامتى هناك استضافتنى وسائل إعلام عمانية مختلفة لتهنئتى والحديث معى، وكنت أُفاجأ وأنا أسير فى الشوارع بالجمهور يغنى لى: «اللى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى»، فالشعب العمانى يعشق مصر للغاية.

وسبق أن قدمت فى ٢٠١٨ حفلًا فى دار الأوبرا السلطانية بعمان، وعزف معى «الأوركسترا السلطانى»، وكانت المرة الأولى التى يغنى فيها مطرب مع هذه الأوركسترا، لأنها دائمًا ما تعزف الألحان الكلاسيكية فقط، واعتبرت ذلك تكريمًا فى حد ذاته. وأثناء ذلك الحفل قدمت أغنية تتر مسلسل «بوابة الحلوانى»، والعمانيون تفاعلوا بكل حب معها، تمامًا مثل المصريين فى حفلاتى، ووجدت أنهم يحفظون كل أغانىَّ.

■ هل خصصت حفلك فى الجامعة الأمريكية للاحتفال مع جمهورك بالجائزة؟

- لا.. أنا اتفقت مع الجامعة الأمريكية على هذا الحفل قبل حصولى على الجائزة، لكن عندما فزت بها قبل موعده، وجدت الجمهور يتفاعل معى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ويعتبر أن الحفل بمثابة مشاركة معه فى فرحة الجائزة، ووجدتها فرصة وفكرة مميزة، فالجمهور لم يخذلنى طوال مسيرتى الفنية، وهو شريك مهم وأساسى فى نجاحاتى.

■ وماذا عن رد فعل وزارة الثقافة المصرية على الجائزة؟

- تواصلت معى الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهى صديقة عزيزة، عقب علمها بحصولى على الجائزة، وأخبرتنى بأنها ستقيم حفل تكريم كبيرًا لى فى دار الأوبرا المصرية، وستجهز أوركسترا كبيرة مكونة من ٨٥ عازفًا موسيقيًا بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وهو شىء عظيم، نادرًا ما يحدث، ما أسعدنى للغاية واعتبرته بمثابة تكريم لى.

■ إلى أى فئة من الجمهور يوجه على الحجار أعماله؟

- جمهورى من أعمار مختلفة، ودائمًا ما يغنى معى وأنا على المسرح دون «نشاز»، وجميع من يستمع إلىَّ يتمتع بآذان موسيقية جيدة، وهذا شىء يسعدنى للغاية، وكل ما يهمنى أن يكون جمهورى من «السميعة»، وكان والدى يقول لى دائمًا: «الجمهور هو المطرب»، وأنا تحققت من هذه المقولة بالفعل.

■ كيف تصف ٢٠١٩ بعد تكريمك من ٣ جهات مختلفة خلالها؟

- فى كل حفلة أقدمها، يعطينى جمهورى جائزة بحضوره الذى يسعد قلبى، وفى كل ألبوم أطرحه أحصل على جائزة أخرى من جمهورى، وتكريمى من المهرجان القومى للمسرح كان مهمًا؛ لأننى قدمت ٣٣ عرضًا مسرحيًا غنائيًا، وهو عدد كبير فى ظل أن هناك فنانين متخصصين فى المسرح لم يقدموا هذا الكم من الأعمال المسرحية، وأعتبر أيضًا تكريمى من مهرجان محكى القلعة مهمًا، فأنا أغنى فيه منذ أن تم إنشاؤه.

■ لماذا لم يحظ المسرح الغنائى باهتمام خلال السنوات الأخيرة؟

- قدمت منذ عشرات السنوات مسرحية «رصاصة فى القلب» وأديت بطولتها، وشاركتنى فيها المطربة أنغام وعدد كبير من النجوم، لكن لم يتم تصويرها، كما قدمت عددًا كبيرًا من العروض الأخرى.

وللأسف لا تهتم هيئة المسرح فى مصر بتصوير العروض التى تقدمها، وهذا أمر سيئ ومخزٍ، أضف إلى ذلك التكلفة الإنتاجية المرتفعة لتلك العروض التى أدت إلى قلة عددها فى السنوات الأخيرة، ومع ذلك هناك جهود وتجارب ناجحة، من بينها عرض «ليلة من ألف ليلة» للدكتور يحيى الفخرانى على المسرح القومى، ولم تكن تكلفته باهظة، ومع ذلك كان مميزًا.

ويجب على وزارة الثقافة أن تهتم بالمسرح الغنائى، لأن هناك صورة سلبية تقدم عن هذا الفن الجميل، والأجيال الشبابية الجديدة تتصور أن المسرح هو ما يقدمه أشرف عبدالباقى فى «مسرح مصر»، لذلك يجب أن نقدم للجمهور الصورة الحقيقية لهذا الفن، وأتمنى أن نواكب تطوره حول العالم.

■ ترددت أنباء عن أنك ستخوض تجربة مسرحية مع الفنان توفيق عبدالحميد قريبًا.. ما حقيقة ذلك؟

- توفيق عبدالحميد صديق عزيز، غاب عن الفن منذ فترة طويلة، لكنه تراجع عن قراره، وعندما التقينا أثناء تكريمه فى المهرجان القومى للمسرح، عرضت عليه فكرة عرض مسرحى، وهو أحب الفكرة ووافق عليها، لكن بعد ذلك لم نتحدث مرة أخرى، وأنا ما زلت مصممًا على أن أشاركه فى هذا العرض.

وقدمنا منذ عشرات السنوات عرضًا مسرحيًا كان من إنتاجى، وحينها رفض توفيق عبدالحميد أن يأخذ أجرًا منى، وقال لى: «العرض من إنتاجك ولم تكسب فيه، أنا آخذ منك أجرًا؟» وباقى الفنانين وقتها حصلوا على أجورهم.

وحدثنى توفيق عبدالحميد العام الماضى عن رباعيات صلاح جاهين التى قدمها الشيخ سيد مكاوى وغنيتها من قبل، وإمكانية إعادة تقديمها، وسألنى عن التكلفة المادية، فقلت له إنها ستتكلف بمجاملة الموسيقيين والموزعين ١٥٠ ألف جنيه، فقال لى: «المبلغ هيكون هدية منى ليك»، وهذا دليل على أن توفيق عبدالحميد يحب الفن من قلبه ويعشق ويحب الإبداع طوال الوقت، وآخر شىء قد يفكر فيه هو «الفلوس».

■ لماذا تنتج لنفسك حتى الآن على الرغم من توقف أغلب الشركات بسبب تغير طبيعة السوق؟

- عندما انتهت مدة عقد الاحتكار مع الفنان بليغ حمدى، الذى لم يكن عقد احتكار دائمًا، وبعد إنتاج أول شريط لى، طلبت من الملحن الراحل غناء رباعيات لصلاح جاهين ووافق وأنتجها على نفقته، واستمررت فى العمل معه ٣ سنوات.

لكننى شعرت بأننى سجين رغم أنه كان يعاملنى بشكل ممتاز، وبدأت أنتج لنفسى منذ ١٩٨٠، وطرحت أول ألبوم بعد ذلك بعام بعنوان «اعذرينى»، وذهبت إلى «بليغ» وقتها وطلبت منه أن يلحن لى أغنية فى الألبوم، لأنه هو الذى اكتشفنى، فقدم لى أغنيتين، وكان أجره فى ذلك الوقت عن الأغنية الواحدة ٧ آلاف جنيه، لكنه أخذ منى ٧٠٠ جنيه فقط.

واكتشفت بعد طرحى أكثر من ألبوم أن أفضل شىء أن أنتج لنفسى، لأن المنتج يضع رأيه فى كل شىء ويفرض عليك طريقة محددة، وأنا لا أحب ذلك، وجميع الألبومات التى قدمتها نجحت وآتت ثمارها، وأنا مستمر فى الإنتاج لنفسى رغم أن جميع الشركات تم غلقها.

■ متى تطرح ألبومك الجديد؟

- الألبوم جاهز، وكنت من المفترض أن أطرحه فى حفل الجامعة الأمريكية، لكن أجلته من أجل الاحتفال بجائزة السلطان قابوس، على أن أطرحه الفترة المقبلة مع الجمهور، كما أننى صورت «فيديو كليب» لـ٣ أغنيات.

■ تخرجت فى كلية الفنون الجميلة.. هل كان لها دور فى إعدادك كمطرب؟

- لدى تجربة فى الفن التشكيلى، وأرى أن هناك علاقة كبيرة ووطيدة بين الغناء والرسم، وأرى الموسيقى التى أقدمها فى خيالى أولًا قبل أن تتجسد فى لحن، وهذه الدراسة ساعدتنى كثيرًا، واستفدت أيضًا من غنائى تترات الأعمال الفنية، لأن التشخيص الفنى مهم جدًا، إضافة إلى تجربتى فى المسرح، كما أن الفن التشكيلى جعلنى أتمكن من غناء اللون المناسب بالصوت المناسب حسب كل عمل فنى.

■ لكن.. ألم تفكر فى إقامة معرض لأعمالك فى الفن التشكيلى؟

- فكرت كثيرًا فى ذلك، فأنا أخوض تجربة الفن التشكيلى منذ سنوات، وأتصور أن فكرة إقامة معرض لأعمالى ستكون مثمرة أكثر لو ارتبطت أو أقيمت على هامش عمل غنائى، كرباعيات صلاح جاهين مثلًا، وأنوى أن أقيم معرضًا، لكن فور انتهائى من تنفيذ اللوحات التى بدأت فيها، سأختار قاعة كبيرة لعرض اللوحات والغناء فى نفس الوقت.

■ كيف تقيّم التجربة الفنية لأبنائك؟

- نجلى «أحمد» طرح مقاطع فيديو غنائية على «السوشيال ميديا» منذ فترة قصيرة، ويغنى منذ سنوات طويلة، وسافر إلى أمريكا لدراسة الموسيقى، كما طرح أغنية «سيدى» منذ فترة وحققت نجاحًا كبيرًا، ولحَّن لوائل الفشنى أغنية «يا عاشقًا» ويقيم حفلات حاليًا خارج مصر، يغنى فيها بالإيطالية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى العربية، ومن حسن حظه أنه لحق والدى وتعلم على يده لفترة طويلة، لذلك تمكن من إتقان الغناء الشرقى بجانب الغربى. أما بالنسبة لـنجلتى «بثينة» فتحب التمثيل، وأنا معجب بأدائها فى مسلسل «زى الشمس»، ولو وجدتها سيئة لطلبت منها الابتعاد عن هذا المجال، والحقيقة أن المخرجة كاملة أبوذكرى هى من طلبت منها الانضمام للمسلسل.

