هادي التونسي يكشف تفاصيل العلاج الفوري المبتكر لتطوير الشخصية

قال السفير هادي التونسي، الدبلوماسي السابق، إنه اكتشف علاج فوري لتطوير الشخصيات والذات، موضحًا أن طريقة العلاج للشخص تصل إلى 3 ساعات، ساعتين منهما عن طريق الحوار علاج نفسي وسلوكي ومعرفي، وجزء آخر غير حواري.



ولفت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أنه حصل على جائزة في مهرجان "جالا فينيسيا الدولي" بعد أدائه دورا في فيلم قصير.



وكشف السفير هادي التونسي، أن دراسة علم النفس كانت تجربة مهمة للغاية في حياته كونها أوضحت له الكثير عن نفسه وطورت الكثير.



وتابع السفير هادي التونسي، أنه أصبح أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي.

