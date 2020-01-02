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اقتصاد

وزير الاتصالات يزور سنترال سوهاج شرق

الخميس 02/يناير/2020 - 09:16 م
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت،
طارق عتمان - محمود عبد العال
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زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقهما المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، مركز مبيعات سنترال سوهاج شرق.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة سوهاج؛ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وخلال الزيارة اطلع الدكتور عمرو طلعت على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها مركز مبيعات سنترال سوهاج شرق للمواطنين، والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.

وافتتح الوزير والمحافظ يرافقهما عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد مركز الخدمات البريدية – سوهاج الرئيسي الذي تم تطويره ليقدم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين من خلال موظفين مدربين على أعلى مستوى لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية على مدى اليوم.

وأشار عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن مكاتب البريد أصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية بكل كفاءة ويسر بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور والحصول على براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.

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