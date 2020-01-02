كيف أنقذ خالد بن الوليد الإسلام؟

انطلق قبل أيام، تصوير المسلسل الرمضانى الأضخم «سيف الله.. خالد بن الوليد»، الذى تنتجه شركة سينرجى، عملاق الإنتاج الفنى فى مصر، عن شخصية الصحابى الجليل، من بطولة الفنان عمرو يوسف، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز. ويستند العمل المنتظر إلى كتاب الأديب الكبير عباس محمود العقاد «عبقرية خالد»، ضمن سلسلة «عبقريات العقاد»، حيث يلقى الضوء على نشأة خالد بن الوليد وإسلامه وعبقريته العسكرية. ومع ترقب كثيرين العمل التاريخى تنشر «الدستور» فصولًا من كتاب «عبقرية خالد»، لنقترب أكثر من شخصية القائد العسكرى الأعظم فى تاريخ الإسلام قبل أن نراه على الشاشات فى رمضان ٢٠٢٠.



خرج خالد من البطاح إلى اليمامة.

خرج من وقعة لا خطر لها إلى وقعة لها الخطر الأكبر فى حروب الردة وفى حروب الإسلام كافة خلال أيام الخلفاء الراشدين.

ويرجع هذا الخطر إلى قوة بنى حنيفة أصحاب اليمامة، ودهاء رئيسهم مسيلمة ابن ثمامة، ومنعة بلادهم بالجبال والأودية ووفرة الماء والثمرات.

هابها أصحاب سجاح، وقالوا لها حين حدثتهم بغزوها: إن مسيلمة قد استفحل أمره وعظم.. فلم تهون عليهم خطبها حتى استنزلت لهم سجعات من وحيها المزعوم تقول فيها: «عليكم باليمامة. دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة، ولا تلحقكم بعدها ملامة».

وكان مسيلمة هذا رجلًا قصيرًا أخنس الأنف أفطسه شديد الصفرة زرى الهيئة، ولكنه على ما يؤخذ من أخباره كان على ذكاء مفرط وحيلة نافذة، وكان من أولئك الدهاة الذين يعوضون بالحيلة ما فاتهم من الهيبة والرواء، فاشتهر بالخلابة والقدرة على استهواء النفوس من الرجال والنساء، فمن خلابته أن النبى عليه السلام أرسل إليه رجلًا من قراء القرآن، ليعلم أهل اليمامة أحكام الإسلام ويبصرهم بالفرائض والعبادات وهو نهار الرحال، فما لبث الخبيث أن استغواه حتى شهد له أنه يوحى إليه وأنه سمع النبى عليه السلام يقول إنه قد أشركه معه وشهد له بالنبوة.. وقد استغوى سجاح- وهى تدعى النبوة- حتى شهدت بنبوته وتزوجته وانصرفت من بلاده بنصيب من الهدايا يقنعها بالذهاب ولا يضمن لها التكرار، وكأنه كان على حظوة عند النساء وخبرة بأهوائهن وأساليب مرضاتهن، فقد كان نساؤه يحببنه ويجزعن عليه، وصاحت إحداهن ساعة أن قتله وحش بن حرب مولى جبير بن مطعم: «وا أمير الوضاءة. قتله العبد الأسود...».

وخليق بهذا أن يظن به السحر وتنتظر منه الخوارق بين الجهلاء، لأنهم يرون سلطانه ولا يعلمون مأتاه، فيخيل إليهم أنه سر من الغيب أو معونة من الجنة والشياطين، وهو على هذا كان يعين حيلته بما استطاع من صناعة الشعوذة والألاعيب التى كان يحذقها بعض الكهان فى بلاد العرب والعجم، فكان قبل ادعائه النبوة يطوف بالأسواق ويتعلم «النيرنجيات»، حيث سمع بأساتذتها المبرزين فيها، ولم يكن فى طبيعته بمعزل عن طبائع السحرة وأدعياء الغيب.. فقد قيل فى وصفه وهو يتكهن: «إنه إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه».. والأغلب الأرجح أن به صرعا كأولئك الذين يشبهونه فى الخلائق والدعاوى، ومنهم الذين يعالجون «الاستهواء» من المستهوين أو الوسطاء.

ولسلطانه على أبناء قبيلته أحبوه ووثقوا به وأطاعوه، فتأتى له أن يجمع منهم أربعين ألفًا أو ستين، وهو عدد ربما ارتفعت به المبالغة أو الجهل بالتقدير، ولكنه لا يهبط إلى ما دون العشرين، قياسًا على ما وصفت به معركة اليمامة من الهول وكثرة القتلى والجرحى بين الفريقين.

وقد كان مسيلمة يحسب الحساب لأمور كثيرة يوم تصدى لدعوى النبوة ومقاومة الإسلام.. فكان يقاتل ثمامة بن أثال، ويناوش بنى تميم لما بينهم من الذحول والمنافسات، ويتوقى شر سجاح وقومها التغلبيين ودولة الأكاسرة من وراء التغلبيين، ويعلم أن أشياعه من بيوت بنى تميم قد يخذلونه، وأن الذين دانوا بالإسلام بين قومه عيون عليه، وأن الخليفة لا يمهله ولا يجهل أخباره.. فتحيل على مهادنة خصومه، وفرغ جهده لحرب المسلمين وحدهم، وحشد كل ما وسعه من جند وسلاح، ثم تقدم بهم فى عجلة إلى موقع يقال له عقرباء فى طرف بلاده على مقربة من بلاد بنى تميم.

ولم يكن خالد يجهل خطر الرجل الذى سيلقاه، ولم يكن يخفى عليه أن الحرب فى العراء غير الحرب فى بلاد تكتنفها الجبال، وتقام فيها الأبنية والأسوار، فتوجه إلى اليمامة فى أهبة كافية بالقياس إلى أهبة المسلمين لأعدائهم فى صدر الإسلام. ولا يعلم على التحقيق عدد الجيش الذى كان معه فى عقرباء، ولكنه على التقريب يجاوز ثمانية آلاف ولا يقل عنها، لأن جيشه بالبزاخة نحو خمسة آلاف، يضاف إليهم جيش شرحبيل بن حسنة الذى سبقه ولبث فى انتظاره، ولا يقل عن ألفين، ويضاف إليهم الردء الذى أرسله الصديق وراءهم بقيادة سليط بن عمرو، ليحمى ساقتهم، وغير هؤلاء من تطوع للحرب مع المسلمين من بنى تميم وبنى حنيفة، فهم فى جملتهم يجاوزون ثمانية آلاف ولا ينقصون عنها، إن نقصوا، إلا بقليل.

لكن مكان القوة من هذا الجيش الصغير إنما هو كثرة الصناديد من أبطال الصحابة المشهورين فيه، فقد كان جيش المسلمين لا يجاوز فى عدته نصف جيش اليمامة، ولكنه كان فى عدة وافية من أفذاذ الرجال الذين يقومون بالألوف.. فهم وأعداؤهم بهذه المثابة كفؤان متناظران.

وكانا كفؤين متناظرين فى صدق النية واتقاء العار من الهزيمة.. هذا تأخذه غيرة الحرم وهذا تأخذه غيرة الدين، وقد قال ابن مسيلمة لقومه وهم يتقدمون إلى المسلمين: «هذا يوم الغيرة.. اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم».

فليست تعوز الخصمين حرارة الخصومة، ولا شواحن الغيرة، ولا صلابة العزم، ولا توسم الأمل فى النجاح.

ولم يزل خالد يتقدم إلى وجهته على تعبئة كاملة كعادته فى معظم غزواته. وكان يتلقى الأخبار عن مسيلمة وحركاته فى كل مرحلة من مراحل الطريق، ولعله استعظم القوة التى حشدها مسيلمة فى عقر داره فجنح إلى الأخذ بالأحوط وكتب إلى الخليفة فى طلب المدد، عسى أن يحتاج إليه بعد الجولة الأولى من جولات القتال، فأمده الخليفة بجرير بن عبدالله البجلى، ولكنه التحم بجيوش مسيلمة قبل أن يصل إليه، فلقيه منصرفًا من اليمامة.

ولما دنا من أرض مسيلمة مرت مقدمة جيشه فى الليل بكوكبة من الفرسان بين الأربعين والستين.. عليهم مجاعة بن مرارة، من زعماء بنى حنيفة وأصحاب الرأى والمنزلة فيهم، وكأنه كان خارجًا لاستطلاع أمر المسلمين، ولكنه أنكر ذلك وزعم أنه ذهب «لأخذ ثأر له فى بنى تميم وبنى عامر»، فلما سئلوا عن دينهم قالوا: منا نبى ومنكم نبى، فأمر خالد بضرب أعناقهم جميعًا واستبقى مجاعة عسى أن ينتفع بمنزلته فى قومه أو بعلمه بالحرب والمكيدة، كما قال بعض الرواة.

ونزل خالد على كثيب فى مواجهة مسيلمة، ثم التحم الفريقان «وقاتلت بنو حنيفة قتالًا لم يعهد مثله» واندفعت فى هجمتها حتى دخلت خيمة خالد من وراء العسكر وفيها امرأته أم تميم ومجاعة بن مرارة مقيد بالأغلال.. فهم بعض الحنفيين بقتلها لولا أن حماها منهم مجاعة وأوصاهم بها خيرًا، وهو يقول: نعمت الحرة هذه، وعليكم بالرجال.

شوهد فى كثير من المعارك بين المسلمين وأعدائهم فى الصدر الأول أن الكرة الأولى غالبًا ما تكون للمشركين، ولا سيما حين تجتمع لهم مزية العدد والراحة، حيث يختارون مكان القتال، وهى مشاهدة لا تستغرب ولا تخالف المعهود، لأن «الدفعة الحيوانية» أبدًا لها الوثبة الأولى مع العدد الكثير وراحة الجسد، وإنما الثبات للعقيدة التى يلوذ بها الإنسان بعد المراجعة، وللضمير الذى يثوب إليه المرء بعد الامتحان، وليس من شأن العقيدة أن تكون- كالدفعة الحيوانية- وثبة عاجلة وهجمة سوارة فاشلة، وإنما شأنها أن تحاسب النفس وتستعيد قواها وتستخرج ذخيرتها من أعماقها، فهى لهذا تنفع صاحبها فى الجنة وبعد تبين الشلة، وبخاصة حين يحتاج إليها بعد الجولة الأولى.

وهذا الذى حدث فى عقرباء كما حدث فى وقائع شتى.

فبعد الجولة الأولى التى فازت بها «الدفعة الحيوانية» برزت العقيدة إلى الطليعة وجاءت معجزاتها، وهى معجزات لا يتخيل العقل أن نفسًا إنسانية تقدم عليها بغير اعتقاد.

انكشف الأعراب أولًا فى أول صدمة، وتزلزلت أقدام أناس من الأنصار والمهاجرين من طغيان الجموع الهازمة والمنهزمة على السواء.

فبادر خالد إلى تنظيم جيشه على وضع جديد، فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز الأعراب كل بنى أب على راية، وصاح بهم: أيها الناس تمايزوا حتى نعرف من أين نؤتى.

ثم عول على الموت كما وصاه أبوبكر، فوهبت له الحياة ووهب النصر.. حمل على القوم حتى تجاوز الصفوف وجعل يخاطب مسيلمة ويعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق ومسيلمة يروغ منه، ثم نادى بشعار المسلمين: يا محمداه.. ودعا إلى المبارزة وهو يصول ذات اليمين وذات الشمال ولا من يثبت له فى مجال، ولم يبال أن ينظر إلى ما وراءه، لأنه ترك كل شىء فى تلك الساعة إلا أن يتقدم أمامه، ولم يزد على أن قال جيرته أو من نسميهم اليوم أركان حربه: «لا أوتين من خلفى» ومضى إلى تقدم بغير رجوع، إلا رجوع ظافر مختار.

وظهرت فى مقام الهول فضيلة الصناديد من كبار الصحابة، فحفر ثابت بن قيس لقدميه فى الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو يحمل لواء الأنصار بعد ما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتًا حتى قتل فى مكانه.

وصاح زيد بن الخطاب: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا فى عدوكم وامضوا قدمًا. ثم أقسم: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتى. فكانت آخر ما فاه به فى ذلك اليوم.

وحمى البراء بن معرور وأخذته العرواء التى كانت تأخذه حين تتعالى الوغى ويحتدم القتال، فكان كأنما يبحث عن الموت ويهرب من الحياة.

وتجاوبت الساحة بأصوات الأبطال يوصون بعضهم بعضًا وينظر بعضهم إلى بعض وهم ينقضون على أعدائهم ويتنادون بينهم: يا أصحاب سورة البقرة... يا أنصار الله.. كما ناداهم النبى عليه السلام فى يوم حنين. فاستحى كل منادى منظور المكان منهم فى ذلك المشهد العظيم أن ينكص على عقبيه، ولم ير منهم إلا قتيل فى موضعه أو زاحف إلى الأمام.

وما هى إلا سويعات حتى انكشف أصحاب مسيلمة منكسرين، وهرول مسيلمة نفسه إلى حديقة مسورة من ورائه.. وقد سميت فى ذلك اليوم بحديقة الموت، لكثرة من قُتل فى طريقها وكثرة من قُتل فيها، ولاحت من البراء نظرة إلى جانب الباب، فإذا هم قد أوشكوا أن يغلقوه عليهم، فصاح بإخوانه: يا معشر المسلمين، ألقونى عليهم من فوق سورها، فاحتملوه فوق الحجف، ورفعوها بالرماح حتى بلغت أعلى السور فسقط منه على القوم بعد تردد، ولم يزل يعالج باب الحديقة حتى فتحه، وقد تواثب أفراد من المسلمين إلى جانبه فأعانوه.

وقُتل فى هذه الهجمة مسيلمة، كما قُتل محكم بن الطفيل أكبر أعوانه ومشيريه، فاضطرب بنو حنيفة ووقعوا فى الحيرة وهم فى هزيمة لا يشار فيها برأى، ولا يصغى فيها إلى مشير، فشغلوا عن باب الحديقة، وأعين المسلمون على اقتحامه من داخلها وخارجها، فحق لتلك الحديقة فى ذلك اليوم أن تسمى حديقة الموت، لأنها اشتملت فى يومها على ألوف من القتلى، وبلغ عدد القتلى جميعًا فى ذلك اليوم بين ساحة القتال وحديقة الموت عشرات الألوف، أقلهم فى تقدير المقدرين عشرة آلاف من بنى حنيفة وستمائة من المسلمين، وأكثرهم فى تقدير المقدرين يرتفعون إلى سبعين ألفًا أو ثمانين ألفًا حنفيين وألفين مسلمين وهو رقم لا يدل على نبأ صحيح، ولكنه يدل على هول صحيح سرى فى الآفاق من أنباء تلك المعركة التى ذهبت فيها نخبة من أجل الصحابة وأفقه الفقهاء.. ومن جرّاء مقتلهم فى هذه المعركة أمر الخلفاء بجمع القرآن فى المصحف بعد أن فنى الكثيرون من حافظيه، وخيف أن يفنى آخرون.

ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال وسبى، وعزم على غزو حصونها جميعًا ولم يكن بقى فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ والكبار، فاقترح عليه مجاعة أن يذهب إليهم، لينزلهم صلحًا عن معاقلهم، ثم خدعه وأخلص لقومه، لأنه أمر النساء والكبار أن يلبسوا الحديد ويبرزوا من رءوس الحصون، فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رءوس الناس، فآثر المصالحة لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب، واشترط أن يسلموا وأن يكون له نصف السبى والغنائم، ثم نزل من النصف إلى الربع حين أوهمه مجاعة أن القوم قد رفضوا ما قبل منه.

فلما اطمأن المعتصمون إلى الحصون من بنى حنيفة، فتحوا أبوابها فلم ير فيها إلا امرأة أو صبى أو شيخ فانٍ أو رجل هزيل لا يرجى لقتال.

وقد يتوقع من خالد أن يغضب على مجاعة ويبطش به بطشة خالدية بعد هذه الخدعة التى اجترأ عليه بها علانية وهو فى قبضة يديه.

لكننا فى الحق لا نعجب إذا هو لم يغضب، لأن عمل مجاعة لا مراء عمل نبيل يكبره فى النفوس النبيلة، ويبعث له فيها الإعجاب الذى يكفكف من شرة كل غضب سريع. فهو عمل ينضح بالمروءة والغيرة على العشيرة، وكلتاهما فضيلة يعرفها خالد، ويعرف للمتصف بها قدره فلا يذله ولا يجزيه شر الجزاء.

وقصارى ما بلغ من غضبه أنه نظر إليه نظرة شزراء وصرخ به: ويحك.. خدعتنى، فلم يجبن مجاعة ولم يعتذر، وإنما قال: هم قومى.

وما نحسب إلا أن الإعجاب بمجاعة قد حبب إلى خالد أن يصهر إليه ويوثق الصلة بينه وبينه.. زعيم شجاع جميل الرأى حسن التدبير غيور على قومه عليم كما وصفوه بمكيدة الحرب والسلم، فهو خير صهر فى تلك القبيلة التى يفخر «سيف الله» بدخولها على يديه فى الإسلام، ويطيب له أن يعزز صلة الدين بصلة البيت والنسب، وقد طاب له المقام بتلك البقاع المخصبة التى يزينها له النصر كما يزينها له طيب الهواء، فاختار له واديًا من أوديتها الجميلة يسمى الوبر ليقيم فيه حتى يؤمر بوجهة أخرى، وخطب إلى مجاعة فتاة له موصوفة بجمالها، وهى خطبة لا تُرفض ولكنها قد تقبل وتؤجل، لأن مجاعة قد علم من «ليلى» مذ كان سجينًا فى خيمتها كيف تلقى الخليفة وأصحابه خبر زواجها بخالد فى ساحة القتال. فأشفق هذا الرجل المحنك البصير بالعواقب من عاقبة تسوءه وتسوء ابنته وتسوء خالدًا فى جريرته، فاستمهله ولم يعجل بتلبية طلبه، وقال له: «مهلًا.. إنك قاطع ظهرى وظهرك معى عند صاحبك».. ولكنه لم يلبث أن علم إصرار خالد حتى أجابه ورأى أن عاقبة القبول أسلم من عاقبة الإباء.

وكان خالد قد تلقى من الخليفة أمرًا باستئصال كل من يحمل السلاح من بنى حنيفة، فعادت الرسل إلى الخليفة بخبر الصلح وخبر الزواج، فحسب أن الأمرين مقترنان واشتد به السخط على عمل خالد بما وقع فى نفسه من حسبان، فكتب إليه أعنف خطاب وجهه إلى قائد من قواده أو والٍ من ولاته، وسماه «ابن أم خالد...» وقال له فى خطابه: إنك لفارغ، ونعى عليه أنه «ينكح النساء وبفناء بيته دم ألف ومائتى رجل من المسلمين لم يجفف بعد».

وقد كتب خالد إلى الخليفة يعتذر فى أنفة وعزة: «أما بعد، فلعمرى ما تزوجت النساء حتى تم لى السرور وقرت بى الدار، وما تزوجت إلا إلى امرئ لو عمدت إليه من المدينة خاطبًا لم أبل. دع أنى استثرت خطبتى إليه من تحت قدمى، فإن كنت قد كرهت لى ذلك لدين أو دنيا أعتبتك، وأما حسن عزائى على قتلى المسلمين فوالله لو كان الحزن يبقى حيًا أو يرد ميتًا لأبقى حزنى الحى ورد الميت، ولقد اقتحمت فى طلب الشهادة حتى يئست من الحياة وأيقنت بالموت، وأما خدعة مجاعة إياى عن رأيى فإنى لم أخطئ رأى يومى ولم يكن لى علم بالغيب، وقد صنع الله للمسلمين خيرًا، وأورثهم الأرض وجعل لهم عاقبة المتقين».

وقال فى رسالة أخرى: «إنى لم أصالحهم حتى قتل من كنت أقوى به، وحتى عجف الكراع ونهك الخف، ونهك المسلمون بالقتل والجراح».

وقد ظن خالد أن الخليفة لم يكن ساخطًا عليه ذلك السخط لولا إصغاؤه «للأعيسر» كما كان يسمى عمر بن الخطاب، ويخيل إلينا أن سخط الخليفة لم يكن ليبلغ به هذا المبلغ لولا أن زواجه ببنت مجاعة سبقه ذلك الزواج الذى خبطت فيه الظنون بعد مقتل مالك بن نويرة.

وعلى هذا، انقضى واجب خالد بن الوليد فى حروب الردة كأحسن ما ينقضى هذا الواجب، وقام وحده بأوفر سهم فى هذه الحروب، لأنه قمع أخطر الفتن فى الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، فقمع فتنة بنى أسد وحلفائهم، وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة، وقمع فتنة بنى حنيفة، وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة القوى والعديد الأكثر بين العرب قاطبة.. وحقق كل ما ندبه له الخليفة، وكل ما اتفقا عليه، سواء من الخطط التى نظرا معًا فى تفصيلاتها، أو من الخطط التى عرف خالد غاياتها وابتدع لها ما ارتآه من أساليبها فى أماكنها وأوقاتها، ولم يخالف رغبة الخليفة إلا فى موضعين لهما، كما أسلفنا، علاقة بمسألة زواج.

أما الأولى- وهى زواج ليلى امرأة مالك- فقد تقدم تلخيصها وجملة الرأى فيه- كما أسلفنا- أنه عمل يحوج خالدًا إلى الاعتذار والتفسير، وأنه صفحة كان خيرًا له لو طويت من تاريخه، فما فيها مزيد افتخار، وفيها على أهون القولين مقام اعتذار.

وأما الأخرى فلا يسع أحدًا أن يسهر فيها عن عجلة خالد إلى الزواج على غير عادة القوم فى ميادين القتال.

ولكن لا يسع أحدًا كذلك أن يتعدى هذا إلى مظنة تمس نية الرجل أو تجعل صلحه لبنى حنيفة متصلًا برغبته فى الزواج ببنت مجاعة زعيم الحنفيين فى صلح اليمامة.. ذلك بعيد، جد بعيد..

لأن بنت مجاعة كانت بين يديه، وكان فى وسعه أن يقتل أباها، نقمة من خداعه إياه، ومرضاة للخليفة الذى أمره باستئصال من يحمل السلاح فى القبيلة، فهو يقتله ولا معتبة عليه.

ولم يصالح خالد بنى حنيفة وهم مجمعون على قبول صلحه، بل كان منهم زعيم له أنصار وأتباع- هو مسيلمة بن عمير- أبى أن يذعن لشروط مجاعة ومضى يهتف فى قومه: «يا بنى حنيفة، قاتلوا عن أحسابكم ولا تصالحوا على شىء، فإن الحصن حصين والطعام كثير، وقد حضر الشتاء».

فلما عارضه مجاعة وذهب برأى الأكثرين من قومه تمادى مسيلمة بن عسير فى لجاج الخصومة، وانسل إلى فسطاط خالد يريد أن يفتك به ويشيع بموته الفتنة التى لا تؤمن عقابيلها فى معسكره ومعسكر بنى حنيفة، فتنبه خالد إليه وسأل: من هذا المقبل؟.. فعرفوه به فقال: أخرجوه عنى، فلما أخرجوه وجدوه يخفى السيف فى ثيابه، فلعنوه وأوثقوه فى الحصن وأخذوا عليه عهدًا لا يقربن بعدها من فسطاط خالد حتى تنتهى بيعة قومه على الإسلام، ولكنه غدر بعهده وأفلت بالليل إلى عسكر خالد مصرًا على قتله، فلما أدركوه دون بغيته أجال السيف على حلقه فقطع أوداجه وآثر الموت على التسليم.

ومع هذا، بقيت بلدة «القرية» ووادى العرض فى اليمامة لم يشملها الصلح الذى شمل العسكر فى عقرباء، فلم تكن مطاولة القوم خيرًا من المصالحة فى حالة كتلك الحال، ولم يكن فى طاقة المسلمين أن ينهضوا للمطاولة بعد أن قتل منهم من قتل وجرح من جرح ومضى على أكثرهم عدة شهور بين مشقة السفر ومشقة الهول والبلاء، ولم يكن إرجاء التسليم مأمون المغبة إذا استثيرت نخوة الحنفيين وفيهم من يعاند فى الخصومة ذلك العناد، ولقد يكون المستسلمون منهم أسرع إلى النكسة يوم يشهدون بأعينهم سبى النساء «غير حظيات» وقتل القادرين على الحرب من فتية وكهول.

فدواعى خالد إلى الصلح أظهر وأرجح من أن يعتسف معها داعٍ آخر غير معقول ولا مستساغ، وإن الداعى الذى لا يعقل ولا يستساغ هنا لهو التعليل بزواجه من فتاة اليمامة، وأيسر شىء لديه أن يسبيها بعد قتل ذويها، ثم يكون ذلك أدنى إلى رضا الخليفة وتحقيق ما أمر به، قبل أن يطلع على الموقف فى اليمامة من جملة نواحيه.

وبعد، فليحسب زواج خالد كله فى أى سجل يشاء أن يحسبه الحاسبون، ففى سجل المفاخر الإسلامية شىء يحسب له بعد حرب اليمامة لن يطول فيه خلاف.. فتلك أول حرب ظهر فيها للمسلمين مصداق قول النبى عليه السلام إنه سيف من سيوف الله، كان الخطر على الدين الجديد من العرب أنفسهم ومن أمم الأعاجم، التى تحيط بالبلاد العربية.

وقد رأينا نصيب خالد من وقاية الإسلام فى أرضه، وهو أوفى نصيب.. وسنرى نصيبه من مراس الخطر الآخر وما هو بأكبر الخطرين، ولكن نصيب خالد فى مراسه كان أوفى النصيبين.



