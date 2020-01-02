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الثقافة

ميرنا الهلباوي تطلق «كونداليني»

الخميس 02/يناير/2020 - 09:14 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
يصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، رواية «كونداليني» للكاتبة ميرنا الهلباوي، ضمن استعدادات الدار للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن أجواء الرواية: «الهروب حل أنيق جدًّا وبسيط جدًّا عندما نتخيله. يمكنك أن تجمع حاجياتك في حقيبة سفر وتختفي في ساعة متأخرة من الليل من دون أن يلاحظ أحد هروبك. لكن المقابل ضخم: أنت وحدك تمامًا، من دون رفيق أو صديق.

هذه هي لعبة الحياة القاسية. تريد شيئًا؟ سأعطيك إياه لكني سآخذ في مقابله شيئًا آخر. مقايضة رخيصة، ويجب أن تكون مفاوضًا جيدًا لكي تخرج بأقل الخسائر، لكن في كل الأحوال هناك خسارة. لن تنتبه إلى هذه الخسارة إلا عندما تحتاج إلى ما خسرته في وقت ما.

ولأن ألاعيب الحياة قذرة، لن تدعَك تشتاق إلى ما خسرته في البداية، ولكنها ستجعلك تندم عليه على نحو أو آخر لاحقًا، وعندها لن تجد إلا أنصاف الحلول. هذه هي قواعد اللعبة، إذا لم تعجبك، يمكنك شنق نفسك بأقرب حبل».

ميرنا الهلباوي كاتبة وإعلامية شابة، وقعت في حب السفر ومغامراته، بدأت الكتابة بمدونة صغيرة على الإنترنت، وعملت في الصحافة في مجلة «7 أيام»، وتميَّزت في الحوارات الحصرية مع شخصيات عالمية، مما أهلها للترشح إلى جائزة الصحافة العربية في عام 2016، وحازت المركز الثاني، وعملت كذلك في المجال الإذاعي بقناة «إنيرجي» الفرنسية الناطقة بالعربية في مصر.

وحقَّقت روايتها الأولى «مُر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا»، الصادرة عام 2018، نجاحًا كبيرًا، ولا تزال تُعاد طباعتها حتى الآن.

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