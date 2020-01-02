«المركزي» يوضح أهداف مبادرة الـ100 مليار لدعم الصناعة

أكد البنك المركزي المصري، أن مبادرة دعم شركات القطاع الخاص الصناعي البالغة 100 مليار جنيه سيتم توجيهها إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.



وذكر المركزي في بيان مساء اليوم الخميس، أنه يمكن للعملاء غير المنتظمين الاستفادة من المبادرة حال قيامهم بالسداد وفقا لشروط المبادرة الصادرة للعملاء غير المنتظمين المؤرخة في 12 ديسمبر، وفقا للدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل على حدة من قبل البنوك.



وكان البنك المركزي أعلن في 12 ديسمبر الماضي عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه، وحتى مليار جنيه، من خلال إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 10% (متناقص) عن طريق البنوك.