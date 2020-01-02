واشنطن: إيران تخطط لاعتداءات ضد مصالحنا

حذر وزير الدفاع الأمريكى مارك آسبر اليوم، من أن إيران والعناصر التي تحارب نيابة عنها ربما تخطط في الوقت الراهن لشن اعتداءات أخرى ضد المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.



وقال آسبر في تصريحات صحفية نقلها راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية، إن هناك دلائل على قرب ارتكاب استفزازات أخرى من جانب إيران، وإن الولايات المتحدة سوف ترد على تلك الاستفزازات بتوجيه ضربة إجهاضية.



يأتي تحذير آسبر بعد يومين فقط من إرسال تعزيزات أمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، إثر محاولات عناصر موالية لإيران اقتحام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعراق.