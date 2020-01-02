بغداد تنفي سيطرة القوات الأمريكية على أجواء البلاد

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الخميس، سيطرة القوات الأمركية على الأجواء العراقية.



وورد في بيان عن قيادة العمليات المشتركة في العراق: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا غير صحيح عن قيام القوات الأمريكية بمصادرة أجهزة الملاحة من قيادة العمليات المشتركة، وأن الأجواء العراقية أصبحت تحت سيطرة هذه القوات".



أضاف: "ننفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا، وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أنه لا توجد لديها هذه الأجهزة أصلا لكونها قيادة عسكرية".



وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يفيد قيام القوات الأمريكية بمصادرة أجهزة الملاحة من قيادة العمليات المشتركة، وأن الأجواء العراقية أصبحت تحت سيطرتها.