تراجع أسعار النفط في التعاملات المسائية

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم، بدعم من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والتى من المحتمل توقيعها خلال الأسبوع المقبل.



وتلقت أسعار الخام الدعم كذلك من البيانات الأولية بشأن المخزونات الأمريكية من النفط في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر الماضى وأظهرت هبوطًا بنحو 7.8 مليون برميل على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غدًا الجمعة.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس مسجلًا 65.99 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير ليسجل 60.89 دولار للبرميل.



وتبدأ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام من خارجها، خلال يناير تنفيذ تعديل اتفاقية خفض الإنتاج التي أقرتها لتصبح 1.7 مليون برميل يوميًا بدلًا من 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو القرار المفترض أن يظل ساريًا حتى نهاية الربع الأول من 2020.