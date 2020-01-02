ريهام عبد الغفور في أحدث ظهور لها برفقة نجلها

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة نجلها.



وظهرت "ريهام" في الصورة وابنها يحملها على ظهره، حيث بدت وكأنها صديقته، وذلك أثناء الاحتفال بالكريسماس.



وعلقت على الصورة، قائلة: "اللهم إني أستودعك أولادي يا من لا تضيع عنده الودائع".



يُذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمتها ريهام كان في شهر رمضان الماضي وهو مسلسل "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني وسوسن بدر، ومن إخراج سامح عبد العزيز.