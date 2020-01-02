غدًا.. «الصحفيين» تحتفل برأس السنة مع «أوركسترا الشباب»

يشهد مسرح نقابة الصحفيين، غدًا الجمعة، حفل رأس السنة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الشباب فى السابعة مساءً.



وصرح حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، أنه سيقدم الحفل أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو عز الدين طه، وعدد كبير من مطربى ونجوم الأوركسترا بمناسبة العام الجديد واحتفالات رأس السنة.



قالت نجوى صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إن الاحتفالية تأتي في إطار التعاون بين نقابة الصحفيين، ووزارة الشباب والرياضة التي تقدم نموذجًا مثمرًا للتعاون الإيجابي، وتشجيع وتحفيز الشباب على تلقى الفن الراقي والطرب الأصيل عبر أوركسترا الوزارة.