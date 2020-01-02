«دفاع النواب»: من حق مصر استخدام جميع الوسائل للحفاظ على أمنها

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ليبيا دولة جوار تربطها مع مصر علاقات أخوية ومصالح مشتركة وحدود تصل إلى 1150 كيلومترا، مشيرًا إلى أن المساس بأمن ليبيا القومي يؤثر مباشرة على أمن مصر القومي، ومن حق مصر طبقا للقانون الدولي أن تستخدم جميع الوسائل للحفاظ على أمنها القومي بما فيها القوة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر دولة سلام وتنادي بتقديم الحلول السياسية، وحريصة على عدم التدخل وترفض التدخل الأجنبي ولكنها أمام أمنها القومي تحشد قواها للحفاظ عليه ومواجهة أي تحديات أو تهديدات خارجية.



ولفت إلى أن مصر أعلنت عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها لا تتدخل في الشأن اللبيي احتراما للشعب الليبي، حيث تؤمن بعلاج مشاكل المنطقة عبر ثوابت معينة، وهي الحفاظ على الدولة الوطنية والتوفيق على الحل السياسي والتوفيق بين الطوائف وعدم التدخل الخارجي في شئون أي دولة.

