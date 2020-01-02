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الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
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حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الخميس 02/يناير/2020 - 08:37 م
دكتور محمد الباز
دكتور محمد الباز
تصوير محمود عبد الناصر
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