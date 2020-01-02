نبيلة مكرم: «أيام مرسي» بداية جديدة لمعركة الوعي

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن كتاب «أيام مرسي» بداية جديدة في معركة الوعي، خاصة بعد تراجعه داخل المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة.



وداعبت وزيرة الدولة للهجرة الدكتور محمد الباز خلال حفل توقيع كتابه «أيام مرسي»، منذ قليل، في دار بتانة للنشر، قائلة: «بطلب نسخة من كتابك لقراءته»، وقام «الباز» بتقديم نسخة للوزيرة.



ويتناول الكتاب تفاصيل 4 خيانات لمحمد مرسي خلال فترة حكمه، تمثلت الأولى في أنه كان يدّعي أنه «ابن الشعب» لكنه كان ابنا لجماعته فقط لا يري غيرها ولا يعمل إلا من أجلها.



الخيانة الثانية، التي تناولها الدكتور محمد الباز كانت سياسية، وتمثلت في أن مرسي منذ اليوم الأول له بقصر الرئاسة وهو يجتهد في إجهاض كل ما اتفق عليه مع مَن قال إنهم رموز وطنية، في «اجتماع فيرمونت» الشهير.



أما الثالثة فتمثلت في خياناته المتتالية لمؤسسات الدولة. فقد دخل معها جميعًا في معركة أراد لها أن تكون صفرية، فإما أن يكون هو وإما أن تكون هذه المؤسسات.



والأخيرة، وصفها الدكتور محمد الباز بالطامة الكبرى التي وصفها بأنها خيانة وطنية، قائلًا: «ما جرى يجعلنا نتعامل مع مرسى على أنه الخائن الأعظم. فقد كان الأداة التي من خلالها سيتم التفريط في التراب الوطني، بموافقته على تأسيس وطن بديل للفلسطينيين في سيناء».