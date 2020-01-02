«غرفة المسافرين» جديد عزت القمحاوي بمعرض الكتاب

أعلن الكاتب عزت القمحاوي أنه سيصدر كتابه الجديد «غرفة المسافرين» عن الدار المصرية اللبنانية، قريبا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



وكتب القمحاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قريبًا، كتابي الجديد «غرفة المسافرين» إصداري الثالث على التوالي من الدار المصرية اللبنانية، شكرًا للصبورة نورا رشاد، ولفريق الدار الفني الذي يتحمل وساوسي الأخيرة التي تسبق البروفة النهائية دائمًا، شكرًا لفنان الغلاف كريم آدم، سيكون الكتاب جاهزًا في المعرض القادم مع الروايتين السابقتين «يكفي أننا معًا» و«ما رآه سامي يعقوب».



«القمحاوي».. روائي مصري، أصدر 14 كتابًا، بين الرواية والقصة القصيرة والنص المفتوح، هي حسب الترتيب: حدث في بلاد التراب والطين (قصص 1992)، مدينة اللذة (رواية 1997)، مواقيت البهجة (قصص 2000)، الأيك (سرد مفتوح حول الحواس)، غرفة ترى النيل (رواية 2004)، الحارس (رواية 2007)، كتاب الغواية (رسائل 2008)، ذهب وزجاج (بورتريهات 2004)، بيت الديب (رواية 2011)، العار من الضفتين (ريورتاج أدبي حول زوارق 2011)، البحر خلف الستائر (2014)، السماء على نحو وشيك( 2015)، يكفي أننا معًا (2017) وقد وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد عام 2018.



وفازت روايته «بيت الديب» بجائزة نجيب محفوظ عام 2012 وصدرت ترجمتها الإنجليزية عام 2013 عن دار نشر الجامعة الأمريكية، وصدرت ترجمتها إلى الصينية عام 2017، كما صدرت ترجمتان إلى الإيطالية لكتاب «العار» ورواية «مدينة اللذة».