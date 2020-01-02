تفاصيل اصطياد أمن الدقهلية المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبي واقعة التحرش الجماعي بفتاة مدينة المنصورة.



ورصدت المتابعة الميدانية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن تحرش جماعي بفتاة المنصورة بنطاق محافظة الدقهلية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



كان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو ذكروا فيه أن الواقعة كانت في منطقة المشّاية بالقرب من جامعة المنصورة، وأن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على أيدي عدد كبير من الشباب، وأنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها والتحرش بها على حد وصفهم.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتّشي قطاع الأمن العام، وتم تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها «طالبة»- 20 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها، 20 سنة، طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصّبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة، فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة.



كما تم التوصل إلى الفتاة الأخرى، وتوصلت جهود البحث لتحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب، 18 سنة،- وطالبان، 20 سنة، وماسح أحذية، 20 سنة، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.