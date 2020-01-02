غلق جزئي لشارع الهرم 3 أيام لنقل خط غاز طبيعي

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع ببدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعي) والمتعارضة مع مسار المشروع، مما يضطرها لإجراء غلق جزئي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ غدا الجمعة وتنتهي الأحد القادم، على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الـ 5 صباحا خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.



وأوضحت المحافظة، في بيان مساء اليوم الخميس، أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الإدارة العامة للمرور وشركة الغاز الطبيعي بسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة الشيء لأصله على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية؛ لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال.



وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادي الزحام.