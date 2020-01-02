-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
كثيرا ما نتجاهل الشكاوى المرتبطة بالتعب والذي غالبًا قد يكون مؤشر لعديد من الأمراض قد تكون صعبة التقييم طبيا فيما بعد.

ورغم أن التعب غالبا ما يكون مؤقتا أو قابلا للعلاج أو لا يدعو للقلق، يقول الخبراء إن التعب الذي يزداد سوءا أو يمنعنا من فعل ما نريد، قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية أو اضطراب في النوم.

ويقول جراندنر، مدير برنامج أبحاث الصحة والنوم بجامعة أريزونا: "يبدو أن النوم حساس لكل الأمور التي تحدث في الجسم، لذا، عندما يبدأ التغيير في عادات النوم، يجب أن نسأل: ما الذي يحدث؟".

وفي المجال الطبي، تختلف تعريفات التعب والنعاس، ويعد فهم الاختلافات خطوة أولى مهمة نحو معالجة المشكلة، أو معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة.

ويؤدي النعاس إلى صعوبة الاستيقاظ، حتى أثناء القيادة أو العمل أو مشاهدة فيلم، وكذلك بعد تناول الكافيين. أما التعب، من ناحية أخرى، فهو نوع أعمق من عدم القدرة الجسدية أو العقلية على فعل كل ما نريد القيام به، مثل الوصول إلى المتجر لشراء الحاجات المنزلية.

وفي دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة النوم الوطنية عام 2014، قال 45% من البالغين إنهم تضرروا من قلة النوم، أو عدم كفاية النوم. وأبلغ ما يصل إلى 20% من الناس عن النعاس المفرط على أساس منتظم. وفي استطلاع أجراه المجلس الوطني للسلامة عام 2017، أشار 76% من المشاركين إلى التعب في العمل.

ورُبط الحرمان من النوم بمشكلات صحية، مثل السكري النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب.

ويقول ناثانيل واتسون، مدير عيادة "هاربورفيو سليب" بجامعة واشنطن في سياتل، إن قلة النوم يمكن أن تؤثر أيضا على الحالة المزاجية والعلاقات، بطرق لا يستطيع حتى الكافيين علاجها.

وتشير الدراسات إلى أنه مع تقدم الناس في العمر، تميل أنماط النوم إلى التغير بطرق يمكن التنبؤ بها. وقد يستغرق الفرد وقتا أطول ليغفو مع الاستيقاظ كثيرا في الليل.

ووجدت الأبحاث، التي أجراها جراندنر وآخرون، أن الشكاوى المتعلقة بالنوم والإرهاق تتراجع مع تقدم العمر، بعد بلوغ سن الرشد. واستطرد غراندنر قائلا: "ترتبط الشيخوخة بالنوم القليل والمتقطع".

وبالنسبة للأفراد في أي عمر، يقترح الخبراء زيارة عيادة الرعاية الطبية عند إيجاد صعوبة في النوم، لتقييم الأسباب الشائعة للتعب، بما في ذلك الاكتئاب والمناعة الذاتية ومستويات الفيتامينات.

ويمكن أن يكون التعب علامة على نقص الحديد والألم العضلي الليفي، والاضطرابات الهضمية، والتهاب الدماغ وغيرها.

وخلص الخبراء إلى أن الشعور بالتعب يستحق الاهتمام به. والخبر السار هو أن الأسباب غالبا ما تكون قابلة للعلاج.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

إصابة 19 في انقلاب أتوبيس بالشرقية

منذ حوالي 22 ساعة

«تحرش فتاة المنصورة» يتصدر «تويتر»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

منذ أقل من ساعتين

مصدر أمنى: استجواب 25 وضبط 21 فى واقعة «تحرش المنصورة»

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

هالة زايد تلتقي بالمواطنين خلال تفقدها الوحدات الصحية في الأقصر

الأكثر قراءة

مصر تؤكد الرفض العربي لأى تدخل في ليبيا.. وتدعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

تركيا ترسل أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين

مصدر أمنى: استجواب 25 وضبط 21 فى واقعة «تحرش المنصورة»

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

5 أطعمة تساعدك على مواجهة السمنة وترهلات البطن

الشاي الساخن خطر يهدد مرضى الحمى

الرئيس نيوز

استقبال الوفد الإيطالي لإحياء مسار العائلة المقدسة بالتنورة والمزمار

نائب يدعو لعقد جلسة طارئة بالرلمان ردا على التدخل العسكري التركي في ليبيا

السجيني: نواب الشعب يصطفون خلف مؤسسات الدولة دفاعا على استقرار المنطقة

رئيس "المصريين": مصر قادرة على ردع مرتزقة أردوغان

منوعات

تحذيرات من استخدام زيت جوز الهند في الطهي

دراسة: نظام «الخيار» الغذائي يفقدك 10 كيلو في الأسبوع

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

له أغنية من 3 كلمات.. تميم يونس صاحب «سالمونيلا»

كشكول

حكاية ضحكة الطفل بائع العيش

"كبار العلماء" تعيد استئناف الموسم الثقافي بكليات الأزهر والمدن الجامعية

مزايا خاصة لـ"المعلمين" من بنك التعمير والإسكان

تفاصيل اتفاقية زمالة المعلمين مع بنك الإسكان

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
مدحت بشاى
مستحيل إنعام وعبقرية الليثى
ماجد حبته
إنهم لا يرون العراق!
المزيد
ads

الثقافة

نبيلة مكرم: «أيام مرسي» بداية جديدة لمعركة الوعي

محمد الباز: «الإخوان هيألفوا 20 كتاب للرد على أيام مرسي»

محمد الباز: «أيام مرسي» هدفه حظر «الإرهابية» من دخول المدينة

«غرفة المسافرين» جديد عزت القمحاوي بمعرض الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك