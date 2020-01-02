بعد فقدانه النطق.. زوجة المنتصر بالله تطالب بالدعاء له

طالبت زوجة الفنان المنتصر بالله، جمهور زوجها بالدعاء له، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.



وطالبت زوجة الفنان الكبير المنتصر بالله جمهوره، في تصريحاتها بالدعاء له بعدما فقد القدرة على النطق، وقالت في رسالتها لجمهوره: "افتكروني وافتكروا ضحكتي دايمًا.. علشان أنا عمري ما نسيتكم".



وأضافت: "زوجي فنان كبير وأصابه المرض منذ 12 عامًا لم يساهم أحد من النقابة أو كبار النجوم في مصاريف علاجه ولكننا نشكر الله على نعمة الستر".



وتابعت: "هناك عدد من الفنانين الذين يسألون عنه دائما وهم الفنانة رجاء الجداوي وشويكار وأكرم السعدني ونادية لطفي، ويقومون بالسؤال عبر الهاتف فقط".



يذكر أن المنتصر بالله، من مواليد 21 فبراير 1950، وهو ممثل كوميدي مصري، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977 بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات: "شارع محمد علي".

