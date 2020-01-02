إصابة 19 في انقلاب أتوبيس بالشرقية

استقبلت مستشفى بلبيس للطوارئ، منذ قليل، 19 مصابا، فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بإصابة 19 شخصا، فى حادث انقلاب أتوبيس، بطريق بلبيس العاشر من رمضان.



وأوفد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، لمتابعة حالة المصابين.



وتم تحويل عدد من المصابين لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، لعدم استقرار حالتهم، وجار تحرير المحضر اللازم.