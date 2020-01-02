أميرة بهي الدين: موت مرسي أعاق مشروع الإخوان

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن وفاة محمد مرسي خذلت جماعة الإخوان، وهو ما توصل إليه الدكتور محمد الباز مؤلف كتاب «أيام مرسي».



وأوضحت أميرة بهي الدين، خلال حفل توقيع ومناقشة «أيام مرسي» منذ قليل، بدار نشر بتانة، أن وفاة مرسي خذلت الجماعة بحسب المؤلف، لأنها منعت استكمال مشروع الجماعة، وهو ما كانوا يعولوا عليه بشعارهم الشهير «مرسي راجع».



ويتناول تفاصيل 4 خيانات قام بها محمد مرسي خلال فترة حكمه، تمثلت الأولى أنه كان يتشدق بأنه ابن هذا الشعب، لكنه كان ابنا لجماعته فقط لا يري غيرها ولا يعمل إلا من أجلها.



الخيانة الثانية، التي تناولها الدكتور محمد الباز كانت سياسية، وتمثلت في أن مرسي منذ اليوم الأول له بقصر الرئاسة وهو يجتهد في إجهاض كل ما اتفق عليه مع مَن قال إنهم رموز وطنية، في «اجتماع فيرمونت» الشهير.



أما الثالثة تمثلت في خياناته المتتالية لمؤسسات الدولة فقد دخل معها جميعًا في معركة أراد لها أن تكون صفرية فإما أن يكون هو وإما أن تكون هذه المؤسسات.



والأخيرة وصفها الدكتور محمد الباز بالطامة الكبرى التي وصفها بأنها خيانة وطنية، قائلا: «ما جرى يجعلنا نتعامل مع مرسى على أنه الخائن الأعظم فقد كان الأداة التي من خلالها سيتم التفريط في التراب الوطني، بموافقته على تأسيس وطن بديل للفلسطينيين في سيناء».