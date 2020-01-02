برلماني يدعو لعقد جلسة طارئة للرد على تدخل تركيا في ليبيا

أدان ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أعلنه البرلمان التركي بشأن تمرير المذكرة المقدمة من رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.



وقال عمر، في بيان الخميس، إن القيادة السياسية والشعب المصرى يعلنون تضامنهم مع الجيش والشعب الليبي ضد التدخل العثماني السافر وغير المقبول في ليبيا:"القوات التركية ستدفن في الأراضى الليبية".



ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومى المصرى، بعد إعلان تركيا التدخل العسكرى فى الأراضى الليبية.



وتابع: "لا بدّ أن توجه مصر درسًا قويًا لتركيا مفاده أن الأمن القومى الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، وأنه لن تجرأ على المساس بالأراضى الليبية فى ظل وجود الجيش المصرى فى المنطقة".