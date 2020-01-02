الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل للحوثيين فى رازح

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجومًا مكثفًا نفذته ميليشيا الحوثي في محور (رازح) بمحافظة صعدة.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لمليشيات الحوثي على "التبة السوداء والعريشة" ومواقع عسكرية أخرى بجبهة رازح الحدودية، ما أسفر عن تكبيدها كثير من الخسائر في الأرواح والعتاد وإجبار ما تبقى منهم على الفرار والعودة الى تحصيناتهم السابقة.